Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2019 yılından bu yana çiftçiye, hayvancılıkla uğraşan üreticilere ve kırsal kalkınmaya büyük destekler sağladı. Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yaptığı yaklaşık 800 milyon TL’lik yatırımlarla üreticinin yanında olmaya devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, Türkiye’de tarımsal faaliyetlere en çok destek veren belediye olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu alanda hizmetlerini çeşitlendirerek arttırdı.

Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği 31 Mart 2019’dan bugüne kadar 6 yılda, tarıma yönelik yatırımları ve çiftçilere sağladığı destekler ile şehri tarımsal üretimde Türkiye’nin lider illerinden biri haline getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 2019-2025 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında, küçükbaş hayvan dağıtımından jeotermal sondaj çalışmalarına, güneş enerji santrallerinden sulama projelerine, tohum desteklerinden arıcılığa kadar birçok alanda üreticiye destek verildi.

‘Üreteni sırtımızda taşısak azdır’ diyerek adeta çiftçinin ve üreticinin hizmetkârı olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticinin refah seviyesini artırmak adına hayata geçirdiği projelerle dikkat çekiyor.

6 yıllık görev süresince 215 aileye toplam 4 bin 300 küçükbaş hayvan desteği sağlanırken, 1.000 aileye toplam 10 bin adet yumurtacı yarka tavuk dağıtılarak kırsaldaki ailelerin gelir elde etmesine imkân tanındı. Erciyes Dağı’nda jeotermal kaynak suyu sondajı yapılarak bölgedeki termal turizmin gelişmesi hedeflendi. Develi İlçesi Epçe Mahallesi'nde sulama kooperatifine güneş enerji santrali kazandırılarak çiftçilerin enerji maliyetleri azaltılırken, Akkışla, Sarıoğlan ve Pınarbaşı ilçelerinde süt işleme ve peynir üretim tesisleri kuruldu. Tarımsal Hizmetler aracılığıyla Kadın Kooperatifi Üretim Tesisi hayata geçirilirken, 10 bin m² alanda Ayçekirdeği Kurutma Tesisi yapıldı. Aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga, yonca ve buğday olmak üzere toplam 4 milyon 662 bin kilogram tohum dağıtıldı. 5 bin 440 adet arılı kovan üreticilere dağıtımı yapılırken, ziraat odalarına toplam 11 adet traktör temin edildi.

Anıza ekim mibzeri, sabit selektör, kaz ayağı ve pulluk, taş toplama makinası, katı gübre dağıtma makinası, kompost karıştırma makinası, süt soğutma tankı, yem ezme makinası, ayçiçeği patozu, balya makinası, 5+1 pulluk, aspir soğuk sıkım makinası, nem alma cihazı ve gacer buğdayı un değirmeni gibi makineler çiftçilerin kullanımına sunuldu. Tarımsal ölçüm ve ticarette kullanılması amacıyla 60 ton kapasiteli kantar alımı gerçekleştirildi. 10 bin 345 hayvancılık işletmesinin su tüketiminin yüzde 50’si karşılandı.

5 mahallede aspir yağı üretimini desteklemek amacıyla soğuk sıkım tesisi kurulurken, Felahiye İlçesi’nde hayvancılık sektörüne destek amacıyla slaj paketleme tesisi kuruldu. Mera ıslahı projesi kapsamında, bin kilogram tohum alınarak ekimi gerçekleştirildi. Kuraklığa dayanıklı tohum yaygınlaştırma projesi, tıbbi aromatik bitki üretim geliştirme projeleri ve coğrafi işaretli gilaburu fidan üretim serası gibi çalışmalar yürütüldü.

145 adet sulama tesisi yapılarak 110 bin dekar arazi sulamaya açılırken, 9 bin adet sac sıvat, 231 adet hayvan içme suyu tesisi, 96 adet beton sıvat, 22 adet membran ve kil kaplamalı hayvan içme suyu göleti bakımı ve kepçe kiralama çalışmaları yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa sağladığı desteklerle kırsal kalkınmayı teşvik ettiklerini, yapılan projeler kapsamında yaklaşık 800 milyon TL yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, kırsaldaki üreticilere yönelik desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Üretenin her zaman yanındayız. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapabilmesi için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.