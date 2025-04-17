Kayseri Melikgazi’nin her köşesine estetik katmak için kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı’nda ağaç dikimi ve kuru peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

KAYSERİ (İGFA)- Başta şehir merkezi olmak üzere Melikgazi’nin her köşesini güzelleştirmek için Kayseri Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kavşaklarda ve orta refüjlerde gerçekleştirilen ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ilçe genelinde devam edecek.

Melikgazi’nin her bölgesinde güzelleştirme çalışmalarına devam edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sloganımız: Şehir Merkezi Bizim Misafir Odamız! Şehir merkezini güzelleştirmeye devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte başta şehir merkezi olmak üzere hemen hemen her mahallemizde özellikle kavşaklar ve orta refüjlerde, güzelleştirme, ağaçlandırma, peyzaj, ışıklandırma çalışmalarımız devam ediyor.

Daha önce yaptığımız çalışmalardan vatandaşlarımız oldukça memnun kaldılar. Şimdi Melikgazi’mizin farklı bölgelerinde güzelleştirme, peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Şehir merkezi bu yaz çok daha güzel olacak. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ağaçlandırma ve peyzaj konusunda Melikgazi çok güzel bir aşamaya geldi. Hayırlı olsun.”