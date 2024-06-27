Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanlığı’nın yürüttüğü üye kampanyası doğrultusunda düzenlenen Toplu Rozet Takma Töreni'ne katıldı. CHP Odunpazarı İlçe Binasında gerçekleştirilen Toplu Rozet Takma Töreninde konuşan Başkan Kurt, “Bu kampanya CHP’nin iktidar yürüyüşüne başladığının işaretidir” dedi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Özgür Özel’in talimatı ile Üye Kampanyası başlattı. 2 milyon yeni üyeyi hedefleyen bu kampanyanın çalışmaları Eskişehir’de de başladı. CHP Odunpazarı İlçe Başkanlığının yürüttüğü kampanya doğrultusunda Gültepe, Yıldıztepe ve Büyükdere Mahallelerinde yaşayan Alanyurtlu 69 kişi, gerçekleştirilen törenle CHP’ye üye oldu. CHP Odunpazarı İlçe Binasında gerçekleştirilen Toplu Rozet Takma Töreni'ne Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Odunpazarı Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Ayhan Sülük ile çok sayıda partili katıldı.

GÖREVİMİZ PARTİMİZİ İKTİDAR YAPMAK

CHP lideri Özgür Özel’in başlattığı Üye Kampanyası sonrasında gerçekleştirilen üyeliklerin CHP’nin iktidar yürüyüşüne başladığının işareti olduğunu söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Geçmişte CHP’yi desteklemiş, CHP’ye oy vermiş olabilirsiniz. Şimdi CHP’ye gönül bağı ile bağlı olarak imza atıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili olarak görevimiz, partimizi iktidar yapmak. Ben bunu inanıyorum. Artık ok yaydan çıktı. Olmaz denilen şeyler oluyor. Yapamazlar dedikleri şeyleri yaptık. Recep Tayyip Erdoğan iktidarı bırakmaz diyorlardı, 400 belediyeyi bize bıraktı. O köşkün saltanatını da bırakacak. Ben buna inanıyorum, sizler de inanıyorsunuz ki CHP’ye üye oldunuz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu tüm mahallelere, ilçelere ve illere örnek olmalı. Bunu güzel değerlendirmeli ve iktidar yürüyüşünü başlatmalıyız” dedi.

HÜKÜMETİN ARTIK GİTME ZAMANI GELMİŞTİR

Konuşmasında Türkiye’nin ekonomi politik durumuna da değinen Başkan Kurt, Türkiye’de şurası da iyidir denilebilecek bir alanın kalmadığına dikkat çekti. Başkan Kurt, “Emeklinin, çiftçinin, çalışanın, asgari ücretlinin, okuyanın ve iş bulamayanın hali belli. Dolayısı ile de bu hükümetin artık gitme zamanı gelmiştir. Bu sistem zaten çöktü, sistem kendi sorununu kendisi üretiyor ve bir çözüm yaratamıyor. O nedenle Türkiye’nin artık sol, sosyal demokrat bir yönetime ihtiyacı var. O da umarım en kısa sürede hep birlikte gerçekleştireceğimi bir çalışmanın sonucunda elde edeceğimiz başarıdır. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum, hayırlı uğurlu olsun. Partimize güç verdiniz” diye konuştu.

ÇARESİZLİK İÇİNDE SAVRULUP DURUYORUZ

Türkiye’nin ekonomi politik durumu hakkında konuşan CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Türkiye’de ciddi bir yoksulluk yaşandığını belirtti. Çınar, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bu yoksulluğun devamında gençlerin, kadınların, çalışanların, emeklilerin çaresizliği hat safhada. Bunu hep beraber yaşayıp, görüyoruz. Üretimin yerler altında olduğu, üretenin de kazanamadığı bir ülkede çaresizlik içinde savrulup duruyoruz. Bütün il ve ilçelerde, tıpkı sizin gibi, partimizin etrafında kenetlenmeler daha da çoğalsın. Birlikte, ülkemizin yarınlarına doğru, çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, hepimiz için çok önemli olan bu süreci birlikte yaşatalım. Ülkenin kurtuluşunu, birlikte yeniden sağlayalım. Bugün, üye olmak için partimizi seçen, bizleri de bu konuda gururlandıran sizlere, aramıza hoş geldiniz diyorum.”

Konuşmaların ardından CHP’ye üye olan 69 kişiye parti rozetleri takıldı.