Anadolu Rock müziğinin usta ismi Ekin Koray’ın ilk kez 1974’te söylediği, yarım asırlık ‘Yalnızlar Rıhtımı’ Aslızen tarafından tekrar yorumlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Kemal İnci’ye, düzenlemesi Hakan Balamir’e ait ‘Yalnızlar Rıhtımı’ Moko Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Aslızen, doğum gününde müzikseverlerle buluşacak ‘Yalnızlar Rıhtımı’ için ¨Kendime ilk kez bir hediye yaptım, o da 50 yıllık çok sevdiğim, pek kıymetli bu eser oldu¨ dedi.

Şarkının video klibini yönetmen Erkan Nas, Aslızen’in fotoğraflarını da Güneş Kazdal çekti.