Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Örgütü, Edirne’ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i bağrına bastı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Genel Başkan Özel ve Keşanlı üyelerin mutluluğu gözlerinden okunurken Edirne İl Başkanlığı önünde hatıra fotoğrafı sırasında unutulmaz anlar yaşandı. CHP Keşan İlçe Başkanlığı organizasyonunda Edirne’ye gelen Keşanlı üyeler, önce Genel Başkan Özgür Özel’le buluştu, sonra da 663. Tarihi Kırkpınar Güreş finallerini seyretti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşme fırsatı bulan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın, İmamoğlu’nu Keşan’a davet ettiği ve İmamoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da her zaman Keşan’ın ve Keşanlıların yanında olacağız. Keşan Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapacağız.” dediği öğrenildi.

KEŞAN, ÖZGÜR ÖZEL’İ BAĞRINA BASTI

663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri için gelen Edirne’ye gelen Genel Başkan Özel, Edirne İl Başkanlığı önünde partililere ve vatandaşlara bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sonrası Başkan Özel’e partililerin yoğun ilgisi gözlendi. Keşanlı üyelerin, Edirne İl Başkanlığı önünde buluşma sırasında Özel ve Keşanlı üyelerin mutluluğu gözlerinden okunurken Keşanlı üyeler günün anısına fotoğraf çekildiler. Fotoğraf çekimi esnasında CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Özel’e “Genel Başkanım 31 Mart Yerel seçim öncesi Keşan’a gelerek bizleri onurlandırdınız. Seçimde bize moral vererek itici bir güç oldunuz sizlere örgütüm adına çok teşekkür ederiz. İlçe Yönetimimiz, İlçe Kadın Kollarımız, İlçe Gençlik Kollarımızla, üyelerimizle yerel seçimde çok çalışarak 2019 yılında kaybettiğimiz belediyeyi yeniden almanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki ilk genel seçimlerde partimizi iktidara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Her an seçim olacakmış gibi örgütümüzü diri tutuyoruz.” dedi. Özel de seçimde büyük başarı gösteren Keşan İlçe Örgütüne teşekkür ederek, ilçe başkanlığının çalışmalarının takdir ettikleri dile getirdi.

Fotoğraf çekimi sırasında Genel Başkan Özgür Özel’in yanında genel başkanlık seçiminde ‘Keşan’da biri var, ilçe başkanlığını açtı, çayı demledi.’ sözleriyle başladığı seçim konuşmasında çayı demleyen Seyit Ahmet Özlüer’in olduğunu öğrenen Genel Başkan Özel, bu durumdan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İLÇE BAŞKANI ÇAKIR, İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Kırkpınar Er Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşme fırsatı bulan Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın, İmamoğlu’nu Keşan’a davet ettiği öğrenildi. Davetten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “31 Mart Yerel Seçimlerinde örnek bir mücadele veren Keşan ilçe örgütünü ve Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır kardeşimi daha önce tebrik etmiştim. Şimdi bir kez daha tebrik ediyorum. Verdikleri emekler takdire şayan. En kısa zamanda davete icabet edip güzel Keşan’ı ziyaret edeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da her zaman Keşan’ın ve Keşanlıların yanında olacağız. Keşan Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapacağız. Keşanlı hemşerilerime sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.” şeklinde konuştu.