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Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Yapılan incelemede şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Gece boyu olay yerinde kalan Fikret Sarıbıyık 'ı, sabah bir vatandaş görerek yetkililere haber verdi.

Edirne'nin Keşan İlçesine bağlı Akhoca Köyünden Fikret Sarıbıyık (59), motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yapıldak - Kocahıdır Köyü arasında meydana geldi. Gece bilinmeyen bir saatte stablize yolda giderken hakimiyetini kaybeden şahıs, takla atarak kaza yaptı.

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