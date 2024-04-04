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Karşılaşmanın 3.uzatma dakikasında Keşanspor’un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Batuhan ’ın şutu kaleci Cemal ’in üzerinden geçerek direkten döndü ve karşılaşmada Taçspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken, 90.dakikada gelişen Taçspor artağında Yusuf kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek takımını 2-1öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Keşanspor beraberlik golü için üstün bir futbol oynadı.

Olaylı maçın cezaları belli oldu!

Olaylı maçın cezaları belli oldu!

BAL 2.grupta mücadele eden Keşanspor dün Taçspor ile karşılaştı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 15.00’te başlayan karşılaşmada Keşanspor iyi bir futbol sergiledi.

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