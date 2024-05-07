2019 yılından bu yana Keşanspor Kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Nehir Gergin ile yönetim kurulu istifa etti.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - 2019 yılından bu yana Keşanspor Kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Nehir Gergin ile yönetim kurulu bugün oynanan ve Keşanspor’un 3-2 kazandığı Sarayspor 1953 karşılaşmasının ardından yaptıkları açıklama ile hem başkanın hem de yönetim kurulunun istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı.

Açıklama şöyle;

“Kıymetli Keşanlılar,

2019 yılında başlayan ve bu günlerde sonlanmasına karar verdiğimiz bir serüvenin detaylarına girmeden ( ki bunları önümüzdeki günlerde konuşacağız) sizlere hakkımızı helal ettiğimizi, sonsuz teşekkür ve şükran duygularıyla Keşan Spor Kulübü Yönetiminden istifa ettiğimizi açıklamak durumundayız. Keşan’ın adını taşıyan bu köklü camiayı en doğru, en dürüst şekilde temsil etmeye çalıştık. Borçlarından arınmış, mahkeme dosyaları kapanmış, hacizlerden kurtulmuş, her sezon hem A takım hem genç kategorilerde şampiyonluklar yaşamış ve hiç sezon kaçırmadan gelebileceği en üst lig olan Bölgesel Amatör Lig ‘e ulaşmış bir Keşanspor’u sizlere emanet ediyoruz. Kar, kış, yağmur, çamur demeden destek veren Keşanlıların Keşanspor’a vicdanıyla, tutkusuyla, heyecanıyla sahip çıkacağınıa eminiz.

Yaşam tarzı, düşünce tipi, dünyaya dair hiçbir farklılığı ön plana almadan, sadece Keşanspor etrafında birleşmek vizyonuyla üstlendiğimiz bu görevdeki misyonumuzu tamamladığımıza inanıyoruz. Siyasi ve sosyolojik taraflarından kar amacı gütmeden, şahıslarımızı ön plana çıkarma gayesi olmadan görev yaptık, fedakarlık yaptık, Keşanspor’u tekrar Keşan’ın kıymetli değerlerinden biri yaptık. 2.Amatör Lig, 1. Amatör Lig, Süper Amatör Lig şampiyonlukları yaşayıp Bölgesel Amatör Lig’e geldik ve burada her maça aynı ciddiyetle galibiyet için çıktık. Elimizden geleni yapıp ligde kaldık. Bundan sonra Keşanspor’undaha üst liglere çıkmasını diliyoruz.

Bugüne kadar görev almış teknik ekiplerimize, personellerimize, futbolcu kardeşlerimize ve yönetim kurullarımızda hizmet etmiş geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerimize de Keşan halkı adına teşekkür ederiz.

Alın teri ile kazandığı rızkından, evladının geleceğinden fedakarlık ederek bu kulübe yardım eden yönetim kuruluüyeleri olarak; destek veren taraftarlarımıza, esnaf, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve Keşan Belediyesine teşekkür ederiz.

30 Haziranda yapılacak olağan üstü genel kurulda seçilecek yönetime şimdiden başarılar dileriz.

Keşan Spor Kulübü Başkanı- Nehir Gergin

Keşan Spor Kulübü Başkan Yardımcısı -Rasim Ergene

Keşan Spor Kulübü Başkan Yardımcısı -Mehmet Meriç

Yönetim Kurulu Üyeleri

Uğurcan Urgan, Egemen Lofçalı, Gökhan Çelik, Ferdi Narlı, Orkan Özkaya, Gökhan Akın Selimoğlu, Enver Demir, Mehmet Aydın, Serkan Dişdiş, Özgür Hakan Demir, Sadık Gamsız, Mehmet Selim Aras, Arif Kaya, Emre Bölük

Sevgi ve saygılarımızla”