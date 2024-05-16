Kestel’deki fabrikalar sebebiyle oluşan hava kirliliği yıllardır devam ediyor ve bu hava kirliliği insan sağlığını ciddi boyutta tehdit ediyor. Peki Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, bu hava kirliliği problemine çözüm bulabilecek mi?ESMANUR GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, seçim çalışmaları kapsamında kullandığını ‘Kestel’in havası değişecek’ sloganıyla hava kirliliği probleminin çözüleceğine işaret etmişti.

Herkes Duysun mikrofonuna açıklamalarda bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, saha çalışmalarında en sık duydukları problemin hava kirliliği olduğunu ve bu sorunun yaptıkları tüm işleri gölgesinde bıraktığını belirtti. Hava kirliliği probleminin çözümü için harekete geçtiklerini vurgulayan Başkan Erol, bu sorunu iki yol izleyerek çözeceklerini söyledi.

BOYAHANELER KESTEL’E ZARAR VERİYOR

Saha çalışmalarında hava kirliliği problemine isyan eden vatandaşlarla karşılaştıklarını ve bununla alakalı çalışmalara ivedilikle başladıklarını dile getiren Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, “Kestel’de yaptığımız birçok iş görünmüyor. Sahada nereye gitsek aynı sorunla karşılaşıyoruz. Seçim beyannamesinde de biz yazılı olarak koyduk ve dedik ki, ‘Kestel’in havası değişecek.’ Bununla alakalı çalışmalarımızı başlattık. Kestel’de 21 tane boyahane var. Bunların 8 tanesi küçük çaplı, 13 tanesi büyük çaplıdır. Biz onları ziyaret ettik, onlar bizi ziyaret etti. Kestelliyiz ve onları tanıyoruz. Konuyu anlattık ve biz onlardan destek istedik. ‘Bize düşen neyse yapalım, siz de artık bu işi toparlayın’ dedik. Öncelikle olması gereken filtreyi takmalarını isteyeceğiz. Kestel henüz gelişmemişken buraya gelmişler ama artık şehrin içinde kaldıkları için zarar veriyorlar. Boyahanelerin en büyük ihtiyacı sudur. Kestel’de 10 yıl önce kazmayı vurduğunda 2 metrede su çıkardı şimdi ise 300 metre sondaj yapıyoruz çıkmıyor. Bu sorunuda boyahaneci arkadaşlarla konuştuk.” dedi.

KESTEL’DEKİ FABRİKALARA AVRUPA STANDARTLARINDA FİLTRE TAKMA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Uygun olan filtreyi takmayan ve hava kirliliğine sebebiyet veren fabrikalara yaptırım uygulanacağını belirten Başkan Erol, “Biz önce ceza yazma yetkisini Kestel Belediyesi olarak isteyeceğiz daha sonra denetlemeleri kendimiz yapacağız. Zabıta ekiplerimiz, yoğun ve siyah duman çıkaran fabrikaları, tabelaları ile beraber çekim yaptı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderdi. Hepsine tutanak tuttuk fakat cezalar düşük olduğu için pek caydırıcı olmadı. Biz bunu iki aşamalı çözeceğiz. Ceza yetkisini kendimize alacağız. Gürsu’da bir fabrika şu an Avrupa standartlarında filtre takıyor. Onlara da ‘Bunun aynısını takıyorsanız buyurun, takmıyorsanız biz artık mücadelemize başlayacağız.’ diyeceğiz. Kestel’den farklı bir yere taşınmaları için bakanlıkla ücretsiz yer verme, taşınma ücretlerini karşılama gibi konuları görüşeceğiz.” şeklinde konuştu.

KESTEL’DE BİR İLK: HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE KOMİSYONU

Belediyede, ilk defa bu mecliste hava kirliliği ile mücadele komisyonu kurulduğunu vurgulayan Başkan Erol şu ifadeleri kullandı:



“Büyükşehir ile entegreli bir şekilde çalışıp hava kirliliği ile mücadelemize devam edeceğiz. Arkadaşların buradan gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Ben 44 yıldır buradayım. Aynı havayı soluyarak büyüdük. 74 bin vatandaş ile aynı kaygıyı bende yaşıyorum.”