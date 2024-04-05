Ülkemizde Her yıl 1-7 Nisan tarihleri arası, Ulusal Kanser Haftası olarak kutlanıyor. Kanser, günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her yıl 10 milyondan fazla insan kansere yakalanıyor ve 6 milyondan fazla insan kanserden hayatını kaybediyor.Esmanur GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Kanser Derneği (BUKANDER) Başkanı Aysun Arslan, kanser haftası kapsamında Herkes Duysun muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kanser haftasında yaptıkları çalışmalarla halka seslerini duyurabilmek için her köşeye yetişebilme çabası içerisinde olduklarını kaydeden BUKANDER Başkanı Aysun Arslan, “8 yıldır Bursa Kanser Derneği başkanıyım. 1-7 Nisan kanser haftası olarak kutlanıyor. Bu, en kıymetli aylardan bir tanesi ve farkındalık noktasında bizim için çok kıymetli. Sivil toplum kuruluşları, Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüğüne bağlı ilçelerimizle birlikte ortaklaşa planlayarak birçok etkinlik ve faaliyetlerle halka ulaşabilmek ve farkındalık oluşturabilmek çok kıymetli. İnsan sağlığı kadar kıymetli bir şey yok. Çağımızın hastalığı olan bu hastalık da herkesin hayatında. İnsanlar eşinde, dostunda bu hikaye ile karşılaşabiliyorlar. Bu durumda bizim için erken teşhis bizim için çok kıymetli. Bizim bununla ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda doğruyu, doğru zamanda yakalayabilmemiz çok önemli. Kanser haftasındaki çalışmalarımızı halka duyurabilmek adına her köşeye yetişebilme çabası içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

KETEM MERKEZLERİNDE ÜCRETSİZ ERKEN TANI

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken BUKANDER Derneği Başkanı Aysun Arslan, KETEM merkezlerinde düzenli olarak kontrole girerek kanserde erken taramaların yaptırılabileceğini söyledi. KETEM merkezlerinde bağırsak, meme ve rahim ağzı kanserleri için erken tarama yaptırılabileceğini dile getiren Arslan, “Ücretsiz bir şekilde kapımıza kadar gelen bu hizmeti geri çevirmeden lütfen kontrollerimizi yaptıralım.” ifadeleriyle vatandaşları tarama testine davet etti.