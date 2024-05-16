Yaz mevsimine girmek üzere olduğumuz bugünlerde tüketiciler tatil öncesinde araç satın almanın mı yoksa araç kiralamanın mı daha avantajlı olduğunu merak ediyor. Yüksek faizli piyasa koşullarında araç kiralamak, satın almaktan daha kârlı.İSTANBUL (İGFA) - Yaz tatili döneminin yaklaşmasıyla birlikte arabayla konforlu şekilde seyahat etmek isteyen tatil severler, şu anki piyasa koşullarında araç kiralamanın mı yoksa araç satın almanın mı daha avantajlı olacağını merak ediyor.

ENUYGUN Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, şu anda taşıt kredisi faizlerinin de mevduat faizlerinin de yüksek olduğu bir dönemde olduğunu kaydederek, "Bu dönemde araç satın almak için kredi çekmek çok avantajlı değilken birikimleri mevduat hesabına yatırmak avantajlı oluyor. Bu nedenle de araç satın almak için bütçesi olan kişiler, bu birikimlerini mevduat hesabına yatırarak ek kazanç elde edebilir, satın almayı ise kredi faiz oranlarının düştüğü bir zamana erteleyebilirler. Aradaki dönemde de araç ihtiyaçlarını kiralayarak karşılayabilirler" diye konuştu.

21 BİN 452 TL KÂR ELDE ETMEK MÜMKÜN

Söylemlerini verdiği örnekle pekiştiren Sağlam, “Şu an Türkiye’de en çok satılan araçlardan birinin en düşük paket fiyatı 969 bin 900 TL’den başlıyor. Bu tutar mevduatta değerlendirildiğinde ise aylık 45 bin 620 TL’ye varan gelir elde edilebiliyor. Aynı aracı Mayıs – Haziran aralığında kiralamanın aylık ücreti ise 24 bin 168 TL’den başlıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde sadece araç satın almak için gerekli parayı mevduata yatırarak 21 bin 452 TL kâr edilebiliyor. Üstelik bu planlamaya araç satın aldıktan sonra yapılacak sigorta masraflarını ve araç kiralamada yaptığımız avantajlı kampanyaları da dahil edersek, araç kiralama seçeneğinden elde edilecek kâr daha da artacaktır” diye konuştu.