Kocaeli'de KO-MEK’te eğitim alan Kur’an-ı Kerim kursiyerleri Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında dereceye girebilmek için ter döktü. Yarışmada dereceye girenlere altın, ilk 50'ye ise İstanbul gezisi hediye edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) eğitim alan Kur’an-ı Kerim’i tecvitli okuma branşı kursiyerlerinin katıldığı “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” yarışması düzenlendi.

Gebze, İzmit ve Gölcük’te düzenlenen ön elemelerin ardından finale kalan 15 kursiyerin katıldığı yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Alanında uzman Müftülük görevlilerinden oluşan jüri üyeleri Nilgün Bayrak, İnci Ar ve Merve Köktürk dereceye girecek olan adayları seçmekte oldukça zorlandı.

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş’ın yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program açılışında KO-MEK kursiyerlerinin oluşturduğu ilahi grubu bir birinden güzel ilahiler seslendirdi.

Final yarışmasına katılarak bir seminer veren Yazar Emine Gülcemal, “Kur’an Ahlakıyla Yaşamak” nasıl olur hakkında konuşma yaptı. Peygamber Efendimiz ve sahabelerinin yaşamları hakkında örnekler veren Gülcemal, “Peygamber Efendimizi tanısak, onun hayatını anlasak, çok rahat edeceğiz. Bizler hayatımızı, sosyal yaşamımızı Peygamber Efendimizin hayatına göre şekillendirmeliyiz” diyerek, dinleyicilere bol bol Kur’an-ı Kerim okumaları tavsiyesinde bulundu.

DERECEYE GİRENLERE ALTIN

Birbirinden başarılı yarışmacıların katıldığı programda jüri üyeleri dereceye girecekleri seçmek için zor anlar yaşadı. 15 yarışmacının dereceye girebilmek için ter döktüğü final yarışmasında yakınları da oturdukları yerden dua ederek destek verdi. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada en yüksek puanı alan Yenikent Kurs Merkezinden Asiye Sarıaslan birinci olurken, Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezinden Hacer Bozkurt ikinci, yine Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezinden Aynur Demirel ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri programa katılan protokol tarafından takdim edildi.

İLK 50 KURSİYERE İSTANBUL GEZİSİ

Ayrıca yarışmada dereceye giren ilk 50 kursiyere İstanbul gezisi düzenlendi. Gün boyunca İstanbul’da tarihi yerleri ziyaret eden KO-MEK kursiyerleri Ayasofya Cami’sini ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette kursiyerler bol bol dua ve ibadet etti.