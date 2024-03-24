Kocaeli'de ‘Kılavuz Gençlik’ projesi bünyesinde hizmet veren Bilgievleri, Akademi Liseler ve Gençlik Merkezlerinde ‘Etüt-Kütüphane’ dönemi başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kurumları olan Bilgievleri, Akademi Liseler ve Gençlik Merkezlerinde öğrencilerin YKS ve LGS’ye rahat ve sıcak bir ortamda hazırlanabilmeleri için ‘Etüt-Kütüphane’ projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Kocaeli’nin dört bir yanından öğrenciler; hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında Bilgievleri, Akademi Liseler ve Gençlik Merkezleri’nde bulunan kütüphanelerde sınavlara hazırlanabilecek.

Öte yandan sınav hazırlıkları için Akademi Lise ve Bilgievleri’nde verilen ders destek programları dışındaki boş zamanlarda bütün sınıflar aynı şekilde etüt hizmeti verebilecek.

Öğrenciler başvurularını kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden yapabilecek.

‘KILAVUZ GENÇLİK’ ROL MODEL OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ eğitim yolunda hayata geçirdiği faaliyetlerle geleceğimizin teminatı olan gençlerimize kılavuz oldu. Kocaeli ve ülke gençliğine rol model olan ‘Kılavuz Gençlik Projesi’ her geçen yıl çalışmalarını katlayarak yoluna devam ediyor. İlkokul, lise ve üniversite gençliğine yönelik salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kurslar başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren ‘Kılavuz Gençlik’ modeli, eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiriyor.

AKADEMİ LİSELERDEN TAM DESTEK

‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında kurulan Akademi Liseler 9 ilçede bulunan 11 merkezde faaliyetlerine devam ediyor. Lise ve lise mezunu öğrencilerin yardımcı kaynaklarla sınavlara hazırlanmalarına katkı sunmak amacıyla başlayan ve MEB’e uygun eğitimlerin verildiği Akademi Liselerde gençlerin sosyal, akademik, ahlaki, milli ve manevi alanda olumlu gelişimine katkı sağlanarak başarılı, özgüvene sahip; sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetler ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştiriliyor.

Kocaeli genelinde yaşayan gençlerin eğitsel, sanatsal ve mesleki eğitimlerle her türlü donanıma sahip olmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bir gençlik meydana getirmek için 6 adet Gençlik Merkezi’ni faaliyete geçirdi. Büyükşehir’in gençlere hem eğitim alanında hem de sosyal anlamda destek olduğu Kılavuz Gençlik Merkezleri, gençleri yetenek ve ilgilerine göre kendilerini gerçekleştireceği alanlara yönlendirmeyi hedefliyor.