İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt hazırlığı çalışmaları için gittiği Şehir Hastanesi bağlantı yolunda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin fiziksel müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda emekçinin darp edildiği alana giden Başkan Hürriyet, “Müdürüm ve çalışanlarıma yapılan bu saldırıyı kabul edemem. Bunun hesabını soracağız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Şehir Hastanesi bağlantı yolunda iyileştirme, aydınlatma ve merdiven çalışması yapmıştı. Vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak adına hafta sonu aynı yolda asfalt çalışması planlandı. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve ekibi, bu sabah ön hazırlık için gittikleri İzmit Belediyesinin sorumluluk alanı olan yolda Büyükşehir ekipleri tarafından alana alınmadı ve fiziksel saldırı ile karşılaştı.

HÜRRİYET, TÜM SÜRECİ ANLATTI

Tüm süreci kamuoyu ile paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Tavşantepe Mahallesi’nde seçim öncesinde bir cami ziyareti gerçekleştirmiştik. Bölge sakinleri, Şehir Hastane bağlantı yolunun konforsuz olduğunu dile getirmiş ve iyileştirme talebinde bulunmuşlardı. Biz de hemen ertesi günü yolu genişlettik ve güneş enerjili aydınlatma direklerimizi yerleştirdik. Hem aydınlatma güvenlik sorunlarını hallettik hem de yolu stabilize ettik. Yolun belli bir bölümü bizim sorumluluk alanımız belli bir yerden sonrası da hastanenin mülkiyetli alanına giriyor. Hastaneye yazı yazarak bir kapı açılması ve yolun komple asfalt ya da beton yol yapılmasıyla ilgili gereğini yapacağımızı söyledik. Hastaneden cevap beklerken seçimden sonra merdiven kısmı kapatıldı. O merdiveni yeniden kullanıma açtık. Bu sabah bizim sorumluluk alanımızda olan ve 3 aydır emek verdiğimiz alanda Büyükşehir iş makinaları geliyor ve yolu baştan kapatıyor. Biz burası için bir asfalt hazırlığı yapıyorduk. Fakat Büyükşehir ekipleri, bizim ekiplerimizi alana sokmuyor. Bir de üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize fiziki saldırıda bulunuyorlar. Hemen alana geldik. Uzun süredir buradaki ihtiyacı görmeyen, hizmet getirmeyen Büyükşehir, sırf İzmit Belediyesi ile uğraşmak için, ‘İzmit Belediyesi yapmıyor, biz yapıyoruz’ algısı yürütmek için, Meclis Üyesi İbrahim Efe’nin de kışkırtmasıyla ekiplerimize fiziki saldırı gerçekleştirdiler. Bu yaşananlardan dolayı sorumlu idarecileri bu sorumsuzlukları nedeniyle kınıyorum" diye konuştu.

“ELLERİNDE YAZI YOK”

Kendilerinin hizmeti engelleyen bir anlayışta hiç olmadıklarının altını çizen Başkan Hürriyet, "Göreve geldiğimizden beri uzlaşı diyoruz. Bizim sorumluluk alanlarımızda bize bilgi verin, yazı yazın ya da bir telefon edin. Biz Büyükşehirin bu hizmeti sunmasından asla gocunmayız, engellemeyiz. Fakat bunu birbirimize haber vererek, nezaket kuralları içerisinde yapmalıyız. Biz Büyükşehirin amacını gördük. Buyursun burada asfalt çalışmasını yapsınlar. Biz teşekkür etmesini biliriz. Fakat bugün Fen İşleri Müdürümüze, çalışan ekiplerimize fiziki saldırı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticilerine çağrıda bulunuyorum. Bunun hesabını soracağım. Hiçbir müdürüme, çalışanıma fiziki müdahaleyi kabul etmiyorum. Bu konuda gereken bütün yasal haklarımızı kullanacağız" dedi.

“ORGANİZE BİR SALDIRI”

Kendilerinin birlikte iş yapmaktan yana olduğunu söyleyen Başkan Hürriyet, "Beraberce hizmet etmek istiyoruz. Bugün yapılan gerçekten sinsi bir plan. Toplum önünde bizi küçük düşürmeye dönük organize bir saldırı. Muhtarın haberi yok, okul idaresinin haberi yok, hastaneden alınmış resmi bir yazı yok. Büyükşehir ekipleri bir anda bizim alanımıza giriyor, yolu kapatıyor. Benim ekiplerim asfalt hazırlığı için buraya geliyor ve bu manzarayla karşılaşıyor. Bizim ekiplerimizi kendi alanımıza almıyor. Büyükşehir bu yanlıştan dönmeli" dedi.

“BERABER HİZMET ETMEYE HAZIRIZ”

Öte yandan burada AK Partili meclis üyelerini yaptığı şovu da unutmayacaklarının altını çizen Başkan Hürriyet, yapılan her işin vatandaşın lehine olduğunu belirterek, kendilerinin bu konuda hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise, “Hasta sonu asfalt atmak üzere hazırlık çalışmalarımız vardı. Okul olduğu için özellikle hafta sonunu seçtik. Sabah buraya ön hazırlık için geldiğimizde Büyükşehir ekipleri de gelmişti. Kamyonumuzu içeri almadılar. Durumu anlattım, bir yetkili gelsin konuşalım dedim. 15-20 kişi bir anda 50-60 kişi oldu. Yapıcı davranmak adına ellerinde bir yazı olup olmadığını sordum. Sonuçta biz kamu görevlisiyiz ve belirli mevzuatlara göre iş yapıyoruz. yazı yok, muhtarın haberi yok, okul idaresinin haberi yok. Bizleri aşağıya kadar sürüklediler. Ekip arkadaşlarım da darp edildi. Ben 12 yıldır belediye çalışanıyım, böyle bir durumla karşılaşmadım. Direkt saldırgan hareketlerle geldiler” dedi.