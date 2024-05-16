Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Valiliği tarafından “Uluslararası Aile Haftası” dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Ailelere yönelik örnek projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ailem Kocaeli Projesi” ile toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Uluslararası Aile Haftası” kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Sekapark’ta gerçekleştirilen yürüyüşte “Biz büyük bir aileyiz” mesajı verildi.

Ailenin önemi ve değerine vurgu yapıldığı yürüyüşe Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Başkanı Şaban Arlı, şehit yakınları ve gaziler, Büyükşehir’in Anne Şehir üyeleri ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

GAZZE’DEKİ AİLELERE DESTEK

“Ailemiz İstikbalimizdir” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Sekapark 1. ve 2. etapta eş zamanlı başladı. Sekapark alanında Filistin ve Türk Bayraklarıyla yapılan yürüyüş uçurtma tepesinde son buldu. Daha sonra aileler ve protokol üyeleri, Gazze’deki Filistinli ailelere destek olmak amacıyla denize kâğıt gemi bıraktı.

Aile Haftası’nda yapılan farkındalık yürüyüşü sonunda aileler gün boyu Sekapark’ta piknik yaptı.