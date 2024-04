Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretiz at biniş eğitimlerine devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi at sevgisi aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği at biniş eğitimleri kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda birçok faydası olduğunu bilinen bu spor dalında, çocuklar eğlenceli heyecan yaşıyor.

YENİ NESİLLER ATLA BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği “At Biniş Eğitimleri” 4 hafta sürüyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde verilen eğitimler 4-6 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde çocuklara at sevgisi ve at bakımı öğretiliyor. Biniş esnasında atların ürettiği titreşimler çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonunu yönlendirip aynı zamanda fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlıyor.

Özellikle erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi faktörlerinin oluşmasında yardımcı olunuyor. Kendilerinden çok daha büyük ve güçlü bir hayvanı kontrol etme becerisi kazandırırken, ata sarılmaktan ve onu tımar etmekten at sürmeye, atın bir parçası olmaya kadar binicilik sürekli olarak güzel deneyimler kazandırıyor.

4-6 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleşen at biniş eğitimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 0 262 3182725 nolu telefondan başvuru yapabilir, detaylı bilgi alabilir.