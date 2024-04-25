Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü iş birliğinde bir araya öğrenciler, temiz çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla Meram Çamlıbel ve Tavusbaba Mesire Alanı civarında hem temizlik yaptılar hem de doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi işbirliğinde bir araya gelen öğrenciler, çevrenin korunmasına dikkat çekmek için doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Meram Çamlıbel ve Tavusbaba Mesire Alanı civarında düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler, hem temizlik yaptılar hem de cam, plastik ve benzeri maddeler başta olmak üzere çevreyi kirleten hiçbir maddeyi doğaya atmamaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundular.

Öğrenciler, etkinliğe katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, çevre temizliğinin gelecek nesiller için yerine getirilmesi gereken en büyük sorumluluklardan bir tanesi olduğunu vurguladı.

Çevreyi koruma adına gerçekleştirilen bu ve benzeri etkinliklerin sürekli hale gelmesi temennisinde bulunan öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a çevreye ve gençlere sağladığı hizmetler ile samimi yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti.