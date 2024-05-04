Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği Meclisi dün gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Dün saat 14.00' da Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda olağan olarak toplanan meclis gündemdeki şu maddeleri görüşerek karara bağladı.

Açılış ve yoklamanın ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile toplantı başladı.

Tüm oylamalar gizli oyla yapıldı.

Birlik toplantısı en yaşlı üye Enver Yüksekdağ’ın başkanlığında ve en genç üyeler Işıl Irmak Erel ve Mertcan Özkaya’nın birlik katip üyelikleri ile gerçekleştirildi. Daha sonra göreve gelen üyelerin değişmesi ile toplantı devam etti.

2.madde de Birlik Başkanlığına iki yılık süre ile Keşen Belediye Başkanı Mehmet Özcan seçildi.

Özcan, en yaşlı üye olarak Enver Yüksekdağ’a meclis başkanlığı yapması nedeniyle teşekkür etti.

3.madde de Birlik Meclisi 1.Başkan Vekilliği’ne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, 2. Başkan Vekilliğine de Çiğdem Çeliktuğ Öztürk iki yıllığına seçildi.

4.Madde de Birlik Katip Üyeliklerine asil üye olarak Işıl Irmak Erel ile Kemal Çelik, yedek üyeliklere de Fulya Akbulan Gürsu ve Cevdet Kurt iki yıllık süre ile seçildi.

5.madde de Birlik Encümen Üyeliklerine, Sezgin Gündoğdu, Hakan İnci, Ayhan Gülmez ve Çiğdem Çeliktuğ Öztürk bir yıllığına seçildi.

6.madde de Birlik Plan ve Bütçe Komisyonuna Özkan Güneç, Aladdin Öztürk ve Işıl Irmak Erel bir yıllık süre ile seçildi.

7.madde de Birlik Denetim Komisyonu Üyeliklerine Özkan Günenç, Sezgin Gündoğdu ve Çiğdem Çeliktuğ Öztürk bir yıllık süre ile seçildi.

8.madde de Birliğin 2023 yılı Kesin Hesap Cetvelleri görüşüldü. ESTAB’ın gelir hesabı 1.386.201.64 TL, gider bütçesi de 672.926.68 TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

9.madde de Birliğin 2023 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında Birlik Başkanı Mehmet Özcan, Meclis 1.Başkan Vekili Özkan Günenç’e yerini bıraktı. Daha sonra yapılan oylama ile ESTAB’ın 2023 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Oylamanın ardından Birlik Başkanı Mehmet Özcan, yeniden toplantıya gelerek Faaliyet Raporu’nun kabul edilmesinden dolayı birlik üyelerine teşekkür etti.

10.madde de Birliğin 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporunun bilgi amaçlı meclise sunuldu.

11.madde de Birlik Başkanı’na, Birlik Meclis Üyeleri ve Encümen Üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşüldü. Oturum başına birlik başkanı’na 3.804 TL, birlik meclis üyelerine 1.522 ve encümen üyelerine de 1.141 TL huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

12.madde de ESTAB’da görev yapan Kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapması ve sosyal denge tazminatı sözleşme metni imzalanması için Birlik Başkanına 4688 sayılı kanun uyarınca yetki verilmesi konusunda birlik başkanı Mehmet Özcan’a yetki verilmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının 13.maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümünde de ESTAB’ın bundan böyle daha iyi hizmetler edeceğini belirten ESTAB Başkanı Mehmet Özcan toplantıya katılan tüm üyelere teşekkür etti.