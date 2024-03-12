Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşköprü Alt Geçidi’nin alt kısmının araç geçişlerine açıldığını duyurdu.KONYA (İGFA) - Alt geçitte TOGG ile bir sürüş yaparak köprülü kavşağı tanıtan Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayında da yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, projelerin bir bir hayata geçirildiğini ifade etti.

Daha önce Sedirler Köprülü Kavşağı’nı açtıklarını, Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nın ve Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı’nın da alttan geçişini sağladıklarını anımsatan Başkan Altay, “Taş Köprü Tren Yolu Alt Geçidi’ndeki işlemlerimizi bitirdik, bugün itibariyle bu bölgeyi de trafiğe açıyoruz. İnşallah en kısa sürede üst tarafını da tamamlayarak şehrimize kazandırmış olacağız. Böylece kesintisiz bir trafik oluşacak. Ayrıca Taşköprü Alt Geçidi’nin standartlara uymayan hali de ortadan kalkmış oldu. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konya’nın kıymetli bir hizmet daha kazandığını vurgulayan Başkan Altay, “Asfalt işlemini, aydınlatmayı bitirdik. Yaya yürüyüş yoluyla, 2 gidiş, 2 geliş alt geçidiyle beraber süreç tamamlanmış oldu. Pırıl pırıl, Konya’ya yakışır bir alt geçidi daha şehrimize kazandırmış olduk. Yan tarafta yine bisiklet yolu ve yaya yolumuz da şehrimize hizmet ediyor. Özellikle bu bölgede kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlanmasını bekliyoruz. Alparslan Türkeş Caddesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte imarı yapılmıştı. Bu imar doğrultusunda burada yapılaşma hızlanacak. Meram önemli bir aksı, önemli bir alt geçidi daha kazanmış oldu” diye konuştu.

