Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bilgehanelerde eğitim alan öğrenciler, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla “Dönmeyi Düşünmeyenlerin Destanı” isimli tiyatro oyununu sahneledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmeti olan Bilgehanelerde, öğrencilerin milli ve manevi yönden gelişmesi için de etkinlikler düzenleniyor.

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Bilgehane öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sultan Alaaddin, Yavuz Sultan Selim, Cemil Meriç ve Selahaddin Eyyubi bilgehanelerinin iş birliğiyle hazırlanan “Dönmeyi Düşünmeyenlerin Destanı” isimli tiyatro oyununu sahnelendi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen ve Çanakkale şehitlerinin kahramanlıklarının canlandırıldığı oyun izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken büyük beğeni topladı.