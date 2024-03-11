Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septioğlu, belediye başkanı seçilmesi durumunda, Elazığ’da üretilen tarımsal ürünlere Fairtrade etiketi alarak uluslararası pazarlarda satılmasının yolunu açacağını söyledi.ELAZIĞ (İGFA) - Bölgenin önde gelen ailelerinden, eski milletvekili Faruk Septioğlu, iletişim akademisyeni Doç. Dr. Osman Vedüd Eşidir'i makamında ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Fairtrade projesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin sebze-meyve deposu Elazığ’da üretilen tarımsal ürünler, dünya ile rekabet edebilmesi için sürdürülebilirlik vizyonuna sahip olmalı. Dünyadaki tüketicilerin bizim ürünlerimizi tercih etmesi için Fairtrade (Adil ticaret) logosu taşıması gerekiyor. Fairtrade sertifikalı ürünler organiktir, plastik içermeyen ve biyolojik olarak doğada yüzde 100 parçalanabilen ambalajlar kullanırlar. Çiftçimiz, üretim yaparken doğayı korurken, tarım işçileri de hak ettikleri ücretlerle istihdam edilir. Bu kapsamda, ata tohumuyla, genetiği korunmuş ve biyogenetik müdahaleye uğramamış gıdaları, ilaçsız tarım yöntemleriyle elde eden üreticileri destekleyeceğiz. Meydana getirilen ürünler, pestisit (tarım ilacı) ve ağır metal tahlillerinden geçirilerek satışa sunulacak".

Şu anda 134 milyon dolar civarında bulunan etik gıda (Fairtrade) sektörünün, 2027'de 200, 2032'de 280 milyon dolara ulaşmasınn beklendiğini ifade eden Doç. Dr. Osman Vedüd Eşidir, "Elazığ çiftçisi, uygulayacağımız proje ile bu pazara girerek hak ettiği payı alacaktır. Bu arada, dünyadaki mevcut gıdanın yaklaşık yüzde 60-80'i kadınlar tarafından yetiştiriliyor. Buna rağmen kadınlar elde edilen kârın çok azını alırlar. Biz bu proje kapsamında kadınlarımıza hak ettikleri değeri, saygıyı sunacağız" diye konuştu.