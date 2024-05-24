Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde 3. Geleneksel Münazara Yarışması düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde 3. Geleneksel Münazara Yarışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta bu yıl 3’üncüsü düzenlenen yarışmada liseli gençler, farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikirlerini savunma ve kendine güven duyma ile düşüncelerini dile getirme becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Parlamenter Münazara stilinde planlanan yarışma, iki oturumdan oluşurken öğrenciler ilk oturumda “Yapay zeka insanlık için tehdittir/yapay zeka insanlık için fırsattır” konusunu tartıştı. İkinci oturumda ise yarışma “Eğitim ailede başlar/eğitim okulda başlar” başlıklarında devam etti.

Fikirlerin çarpıştığı münazaraların sonucunda Keyhüsrev Lise Medeniyet Akademisi birinci, Ereğli Lise Medeniyet Akademisi ikinci, Seydişehir Lise Medeniyet Akademisi ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencileri ile mezun gençlere yönelik ders-sınav destek programları, milli-manevi eğitimler, atölyeler, etkinlikler ve sosyal faaliyetler alanında hizmet veriyor.