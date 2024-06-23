MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, 22-23 Haziran tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından Spor Toto, ICRYPEX ve Motul katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edildi.KOCAELİ (İGFA9 - 3 yarış sonunda Mini kategoride birinciliğe ulaşan isim Can Özler olurken, Ali Fuat Miras ikinci ve Can Günfer Tüzüner de üçüncü oldular.

12 sporcunun mücadele ettiği Junior kategoride Dynamic Racing Team’den Erin Ünlüdoğan ilk birinciliğini elde ederken, Demir Sağım ikinci ve Ömer Ulaş Akbağ da üçüncü olarak podyuma çıktılar. Bu kategoride kadınlar birincisi ise Zeynep Büyükpınar oldu.

Senior kategoride Dynamic Racing Team’den Kerim Sulyak birincilik kürsüsüne çıkarken, onu ikinci sırada takım arkadaşı Yağız Tekşan ve üçüncü sırada Yağız Topal takip ettiler. Senior kadınlarda birincilik kupasına uzanan isim Leyla Sulyak olurken, Zeynep Çukurova ikinci sırada yer aldı. Master kategoride ise podyum birinci Murathan Gür ikinci İlyas Vurgeç ve üçüncü Mehmet Çınar şeklinde oluştu. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team kazanarak şampiyona takımlar birinciliğindeki liderliğini sürdürdü. 9 yaş altı sporcuların katılımına açık olan TOSFED Micro Kupası‘nda ise Borusan Otomotiv Motorsport Karting'ten Zayn Sofuoğlu birinciliği elde ederken, Enes Hakkı Yeten ikinciliği ve Bulut Tırınk da üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası, 10-11 Ağustos tarihlerinde Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından Uşak Karting Pisti’nde düzenlenecek olan 4. ayak yarışları ile devam edeceği öğrenildi.