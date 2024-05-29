İpsala Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı İpsala Sultanköy Ortaokulu öğrencisi Enis Engin Akıl ve Zeka Oyunları il birincisi, Türkiye Dördüncüsü ve Dünya onuncusu oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da Karaağaç köyünde yaşayan Enis Engin Akıl ve zeka oyunlarına başladığı 2022 yılında PENTAGO'da o yıl ilçe ve il birincisi oldu ve katıldığı Türkiye turnuvasında 27 olarak ayrıldı. Bu süreçte REVERSİ oyununa başlayan Enis Engin,2023 yılında düzenlenen Othello REVERSİ Ulusal Şampiyonasında başarı elde ederek, ülkemizi Othello dünya şampiyonasına temsil etme hakkı kazanıp İtalya'ya gitti ve burada yapılan Dünya Şampiyonasında Gençler Kategorisinde Dünya onuncusu oldu.

Enis Engin, bu yıl Türkiye genelinde düzenlenen, il turnuvalarında dereceye giren öğrenciler işbirliği protokolü kapsamında, 24- 25 -26 Mayıs tarihlerinde Rize'de gerçekleştirilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında REVERSİ dalında Edirne'yi temsil ederek 4'üncülük elde ett.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Emre Alp, Enis Engin'in bu başarısını ödüllendirmek amacıyla, bundan sonra katılacağı turnuvalarda ETSO olarak kendisine sponsor olacaklarını söyledi.