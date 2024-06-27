Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından hastane randevusu alınan ve ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan 7 yaşındaki Muhammet Emin, hastaneden taburcu olur olmaz Başkan Aydın’ı ziyaret etti. Küçük Muhammet’i sağlığına kavuşmuş olarak karşısında gören Başkan Aydın, büyük mutluluk yaşadı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri sırasında 7 yaşındaki Muhammet Emin ile tanıştı. Nefes alma konusunda sıkıntı yaşadığını ve yakın zamana randevu alamadığı için hastaneye gidemediğini anlatan Muhammet’in biran önce muayene olabilmesi için gerekli girişimlerde bulunan Başkan Aydın, küçük çocuk için hastaneden randevu aldı. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonucunda acil olarak ameliyat olması gerektiğine karar verilen küçük Muhammet, başarılı geçen ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan küçük Muhammet, hastaneden taburcu olmasının ardından iyileşmesine olanak sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ailesiyle birlikte ziyarette bulundu. Sağlığına kavuşması için verdiği desteklerden dolayı Başkan Aydın’a teşekkür eden küçük Muhammet, iyileşmiş olmanın mutluluğunu Başkan Aydın’a sarılarak yaşadı.

Muhammet Emin’i sağlığına kavuşmuş olarak karşısında görünce büyük mutluluk yaşayan Başkan Aydın, küçük çocuğa sağlıklı bir yaşam diledi. Başkan Aydın, Muhammet’in tedavi sürecinde kendilerine destek olan Bursa Uludağ Üniversitesi KBB Bölümünden Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu’na ve CHP Bursa Sağlık Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sabiha Adalı’ya da teşekkürlerini iletti.