İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyetin 101’inci yıldönümünde İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak.İSTANBUL (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca konserler, söyleşiler, sinema gösterimleri ve çocuklara yönelik atölyelerle, her yaşa hitap eden zengin bir program sunulacak. Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu, 29 Ekim akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek halk konseri ile zirveye çıkacak. DJ Burak Yeter, Shaman, Emir Can İğrek ve Hadise gibi sevilen sanatçılar, İstanbullularla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak, 29 Ekim Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak.

İBB İLE CUMHURİYET COŞKUSU İSTANBUL’UN DÖRT BİR YANINDA

Cumhuriyet Otobüsü, Jonglör-akrobat gösterileri, maskot-bando takımı gösterileri, sokak sanatları, çocuk konserleri, bilgi yarışmaları, bubble show’ları, illüzyon show’ları çocuk oyunları ve atölyelerle Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca mahalle, meydan ve parklarda dolaşacak. Cumhuriyet Otobüsü 26 Ekim’de Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda, 27 Ekim’de Güngören Topkoparan Mahallesi’nde ve Başakşehir Sular Vadisi’nde, 28 Ekim’de Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde Bağcılar Meydanı’nda olacak.

İBB Wİ-Fİ İLE SINIRSIZ İNTERNET M7 METRO HATTI'NDA 29 EKİM'DE HİZMETE GİRİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmetini başlatıyor. İstanbullular ve tüm metro hattı kullanıcıları yolculukları boyunca güvenilir ve sınırsız internetin keyfini çıkarabilecek, online işlemlerini yaparken kesintisiz internet erişimine sahip olacaklar.

M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı kapsamında gerçekleştirilen İBB Wi-Fi altyapı çalışmaları çerçevesinde, tünel boyunca 71, istasyon peron bölgelerinde 68 ve tren içlerinde 44 erişim noktası kurulmuştur. 20 km uzunluğunda ve 17 istasyondan oluşan bu hat, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar gibi yoğun nüfuslu ilçelerde yaşayan yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyor. Hattı, günlük ortalama 80 bin kişi kullanıyor.

ATATÜRK 1881 - 1919 FİLM GÖSTERİMİ

Atatürk 1881 - 1919 film gösterimi; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan başlayarak, Milli Mücadele'nin liderliğine yükselişine kadar olan sürecini anlatan Atatürk 1881 – 1919 filminin I ve II.’si Cumhuriyet’in coşkusunu yaşadığımız günlerde kültür merkezlerimizde ücretsiz olarak gösterilecek. Atatürk 1881 – 1919 filminin ilki 26 Ekim’de Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde ve Sultangazi İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde gösterimde olacak. Atatürk 1881 – 1919 II. ise 27 Ekim’de Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde ve Sultangazi İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde gösterilecek. Cumhuriyet dönemi mimarlık eserlerine vurgu yapan, çocuklar için bilgilendirici ve ebeveynlerin de çocuklarıyla birlikte etkin zaman geçirebilecekleri Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Örnekleri Maket Yapım Atölyesi 26 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde Beyoğlu İBB Cumhuriyet Müzesi’nde düzenlenecek.