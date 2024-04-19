Uzman Diyetisyen Pınar Demirkaya küflenen ekmek hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Küflenen ekmeğin tüketilmesi, sağlık açısından çeşitli risklere neden olabilir. Küf, mantar türlerinden biridir ve küflenmiş yiyeceklerin tüketilmesi, mykotoksin adı verilen zararlı maddelerin vücuda alınmasına neden olabilir. İşte küflenen ekmeğin zararları:

*Mykotoksin Zehirlenmesi: Küf, bazı durumlarda mykotoksin adı verilen zehirli maddeler üretebilir. Bu maddeler, sindirim sistemine alındığında çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Mykotoksinlerin bazıları karaciğer, böbrekler ve sinir sistemini etkileyebilir.

*Solunum Problemleri: Küf, spor adı verilen küçük tohumları havaya salabilir. Bu sporlar, solunum yollarına zarar verebilir ve solunum problemlerine neden olabilir, özellikle de astım veya diğer solunum rahatsızlıkları olan kişilerde.

*Gastrointestinal Sorunlar: Mykotoksinlerin bazıları, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu da mide bulantısı, kusma, ishal gibi gastrointestinal sorunlara yol açabilir.

*Alerjik Reaksiyonlar: Küf, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle küf alerjisi olan kişilerde, küflü gıdalar tüketildiğinde alerjik belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler arasında kaşıntı, kızarıklık, burun akıntısı ve göz yaşarması bulunabilir.

*Bağışıklık Sistemi Zayıflaması: Mykotoksinler, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu da vücudu enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Küflenmiş ekmeği tüketmekten kaçınılmalı ve görsel olarak küflenme belirtileri olan gıdaların atılması önerilmelidir. Gıda güvenliği için, taze ve uygun koşullarda saklanan gıdaların tüketilmesi önemlidir.