Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Başkan Yardımcıları Durmuş Uslu ve Arzu Şen Karataş, Özel Kalem Müdürü Bahadır Selvi, başkan danışmanları ve Gemlik Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü personelleri ile birlikte sabah erken saatte Kumla sahilinde plaj temizliği gerçekleştirdi. Yapılan temizlik çalışmalarıyla sahilin daha temiz ve düzenli bir hale getirilmesi hedeflendi.

BURSA (İGFA) - Temizlik çalışmaları sonrasında bir açıklama yapan Başkan Şükrü Deviren, sahillerin sorunlarını yakından bildiklerini ve bugün bu sorunlara bizzat şahit olduklarını ifade etti.

Deviren, "Tüm sorunları Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çözeceğiz. Ancak yurttaşlarımıza da çok büyük görev düşüyor, sahillerimizi temiz tutmak zorundayız. Ellerinizle kirlettiğinizi vicdanınızla temizleyemezsiniz" dedi.

Başkan Deviren, Kumla başta olmak üzere tüm sahillerde kaldırım ve plaj işgallerine ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Sahillerin halkın ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayan Deviren, bu alanların korunması ve temiz tutulması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Gemlik Belediyesi olarak sahillerin temizliği ve düzeni için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirten Deviren, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Başkan Deviren, belediye ve vatandaş işbirliği ile sahillerin daha yaşanabilir ve temiz hale geleceğini ifade etti.