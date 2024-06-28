Kur’an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde 'Kur'an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmeliği'n 9. maddesinin dördüncü fıkrası değiştirildi.

Buna göre, ilgili maddeki ifadeler, "Yurt dışı menşeli olup basımı ülkemizde yapılan eserler ile yurt dışından ithal edilecek eserler için yurt içinde satılmamak şartıyla sorumlu kişi ve kuruluşlar kuruldan izin belgesi alır. Başkanlık, bu eserlerin ithali ve yurt dışına çıkışı sırasında Kurul tarafından iznin denetlenmesini, ilgili kurumlardan talep edebilir. İzin belgesi bulunmayan eserler hakkında 11. madde hükümlerine göre işlem tesis edilir" şeklinde değiştirildi.