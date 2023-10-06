Kuşadası Belediyesi, endemik bitki ve nesli tükenmekte olan canlı türlerine ev sahipliği yapan Doğal Botanik Park’ı koruma altına almak ve turizme kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmaları tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin son olarak çevresine bilgilendirici tabelalar yerleştirdiği botanik park, mavi ve yeşilin bir arada olduğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, oteller bölgesi olarak bilinen mevkide bulunan Doğal Botanik Park, Kuşadası’na özgü endemik bitki türü olan ‘tülüşahın’ yanı sıra, 18 çeşit orkide ve değişik türdeki 400 bitkiye ev sahipliği yapıyor. Doğal Botanik Park, ayrıca kıyı şeridindeki zengin su altı faunası sayesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz fokuna beslenme, küçük kerkenez ve kaya güvercinlerine de yuvalama alanı oluyor.

Kuşadası Belediyesi, Doğal Botanik Park’ı daha korunaklı bir hale getirmek ve turizme kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğal Botanik Park’ın çevresi yaklaşık 400 metre uzunluğunda çitle çevrildi. Gün doğumunda ve batımında eşsiz güzellikte bir manzaranın ortaya çıktığı parka, ziyaretçiler için seyir terasları yapıldı. Ayrıca Doğal Botanik Park’ın farklı noktalarına ev sahipliği yaptığı bitki ve canlı türleriyle ilgili bilgilendirici tabelalar yerleştirildi. Böylece Kuşadası Belediyesi hem Doğal Botanik Parkı koruma altına aldı hem de kente yeni bir turizm rotası daha kazandırdı.

“KUŞADASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJEYDİ”

Doğal Botanik Park’taki biten çalışmaları inceleyen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Belediyesi’nin çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğini belirterek, “Burada daha önce yaptığımız saha araştırmasında yaklaşık 400 farklı bitki türü tespit ettik. Botanik Park, zengin su altı faunası sayesinde Caretta caretta ve Akdeniz foku gibi nesli tehlike altında olan deniz canlılarına da besin kaynağı sağlıyor. Ayrıca Kuşadası çok önemli bir turizm kenti. Kuşadası’nı her yıl yerli ve yabancı olmak üzere milyonlarca turist ziyaret ediyor. Projeyle Doğal Botanik Park hem koruma altına alındı hem de turizme kazandırıldı” dedi.

Doğal Botanik Park’ın kentin içinde kalabilen çok önemli bir habitat alanı olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel ise, “Bu alan doğal peyzajıyla, nadir bitki örnekleriyle, denizel ortamıyla kentin yanı başında henüz doğallığını yitirmemiş zengin biyolojik çeşitlilik barındıran bir yer. Bu alanın tüm değerleriyle korunması gerekiyordu. Kuşadası Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirdik” diye konuştu.

“HER GÜN ZİYARETE GELECEĞİZ”

Emekli öğretmen Sakine Şimşek ise eşiyle birlikte her gün Doğal Botanik Parkı ziyaret etmeye geleceğini söyledi. Kuşadası Belediyesi’ne alanda gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Şimşek, “Biz ailece doğa tutkunuyuz. Doğal Botanik Park da eşsiz bir güzelliğe sahip. Parkın çevresine bilgilendirici tabelalar konması da çok faydalı olmuş. Bu tür alanların gelecek nesillere miras kalması için korunması gerekiyor” dedi.