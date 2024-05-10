Bir süredir estetik açıdan sağlık sorunları yaşayan Kuşum Aydın, göz kapaklarında yaşadığı sorun nedeniyle ünlülerin göz doktoru Op. Dr. Tuncay Sezgin’in kapısını çaldı. Göz kapağı estetiği için Bursa’ya gelen sanatçı, geçirdiği başarılı operasyonun ardından adeta gözünün yeniden açıldığını söyledi.BURSA (İGFA) - Bugüne dek bir çok ünlü ismin göz kapağı estetiği operasyonlarını gerçekleştiren Op. Dr. Tuncay Sezgin’in son hastası Kuşum Aydın oldu. Son yıllarda estetik açıdan sağlık sorunları yaşayan, göz kapaklarında ise hem alt hem üst kısımda problemi olan ve gözlerini kısan sanatçı, çareyi Op. Dr. Tuncay Sezgin’de buldu.

Son derece riskli olmasına rağmen Kuşum Aydın’ın alt ve üst göz kapaklarına başarılı bir operasyon gerçekleştiren Sezgin, Kuşum Aydın’a rahat bir nefes aldırdı. Ameliyatın ardından kısa sürede sağlığına kavuşan ve doktoruna teşekkür ziyaretinde bulunan sanatçı, "Alt ve üst kapaklarım çok kötü durumdaydı ve sürekli gözlerimi kısıyordum. Şahane bir operasyon oldu. Yalnızca estetik değil, gözlerimle ilgili yaşadığım sorun da ortadan kalktı. Yüzümdeki dolgulardan dolayı aslında ameliyatta büyük risk te vardı. Ama şükürler olsun hiç bir sorun yaşamadım. Bu muhteşem sonuç için Tuncay hocama duacıyım" dedi.