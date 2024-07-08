Yıldızlar ve Gençler Hezar Dinari Açık Hava Puta Şampiyonası ödül töreni, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleşen törende, genç okçuların sergilediği üstün performanslar ve geleneksel Türk okçuluğuna katkıları ödüllendirildi.

Başkan Kahveci, ödülleri takdim ederken yaptığı konuşmada, "Bugün burada gençlerimizin azim ve kararlılığına tanık olduk. Onların başarısı sadece sportif anlamda değil, kültürel değerlerimizin yaşatılması açısından da büyük önem taşıyor. Tüm gençlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kütahya Spor İl Müdürü Turan Yavuz, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Erduğan, Ömer Koç ve Veysel Durmaz'ın da katıldığı ödül töreni, katılımcılar ve Kütahyalılar tarafından ilgi ve takdirle karşılandı.