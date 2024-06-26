AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, bu hafta sonu Frigya Spor Kulübü (FSK) tarafından ICRYPEX, Kütahya Belediyesi, KYK Yapı Kimyasalları ve Atış Yapı katkılarıyla düzenlenecek Kütahya Tırmanma Yarışı ile devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Oyman Atabay sezonunun dördüncü tırmanma yarışı olan organizasyon, 29 Haziran Cumartesi günü saat 13:00'te Kütahya Belediyesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. 5 ayrı kategoride 25 sporcu, daha sonra saat 14:00'de başlayacak olan iki antrenman çıkışıyla ilk günü tamamlayacaklar.

3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek yarış, 30 Haziran Pazar günü saat 11:00’de Radar Caddesi, Aydoğdu Mahallesi yol ayrımından TRT Kütahya TV İstasyonu yol ayrımı arasındaki 6,30 km. uzunluğundaki parkurda koşulacak. Yarışın ödül töreni saat 17:30’da Kütahya Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.