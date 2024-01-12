Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmit'te Çınar Akademi’nin ücretsiz LGS Hazırlık Kursları her geçen gün daha fazla gence ulaşıyorKOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Çınar Akademi, Yahya Kaptan Mahallesi’nde de ücretsiz LGS Hazırlık Kursları için başvuruları almaya başlıyor.

Gençleri geleceğe hazırlayan İzmit Belediyesi Çınar Akademi, İzmit’in 8 farklı noktasında ücretsiz LGS Hazırlık Kurslarını hayata geçirmişti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslara bir yenisi daha eklendi. Çınar Akademi LGS Hazırlık Kursları, Yahya Kaptan Mahallesi Hanımeli Eğitim ve Kültür Merkezi’nde de gençlerin hayatına dokunacak.

İzmit’te eğitime yönelik farklı bir bakış açısı oluşturan Çınar Akademi, Yahya Kaptan’ndaki LGS Hazırlık Kursları için 12-20 Ocak tarihleri arasında Çınar Akademi ve Yahya Kaptan Hanımeli Eğitim ve Kültür Merkezi’nde başvuruları alacak.

Kurs kapsamında 7 ve 8. sınıf öğrencilerine Türkçe ve Matematik dersi verilecek. Soru çözümleriyle pekiştirilecek dersler her çarşamba 17.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Çınar Akademi, liseye hazırlanan öğrencilere Topçular Mahallesi, Tavşantepe Mahalle Muhtarlığı, Körfez Mahalle Muhtarlığı, Sanayi Mahalle Muhtarlığı, Gültepe Mahallesi, İZGİM, Akpınar Gençlik Merkezi, Şehit Ramazan Kültür Merkezi ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde eğitim vermeye devam ediyor.