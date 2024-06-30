Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Mahir Ünal’ın düzenlediği toplu sünnet organizasyonunda çocukların sevincine ortak oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal'ın memleketi Elbistan'da düzenlediği toplu sünnet şölenine canlı bağlantı ile katıldı.

Depremzede çocuklar için gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 çocuğun sünnet merasimini tebrik ederek aileleri ve çocukları en kalbi duygularla selamladı.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Kahramanmaraş’ın sevgili yavrularımız, aileleri ve sevgili katılımcılar, bugün 300 yavrumuzun sünnet merasiminde sizleri en kalbi duygularla selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. Bu sünnet merasiminin tüm aileler için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum," ifadelerini kullandı.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal ise yaptığı konuşmada; “Her biri birbirinden güzel fidanlar bugün burada. Bugünü bize gösteren Allah'a hamdolsun. Depremin en çok acısını çocuklarımız yaşadı. Bugün çocuklarımızın gönüllerince eğleneceği bir şenlik düzenledik. Deprem unutulmasın, vatandaşlarımız yanlarında olduğumuzu bilsinler. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum," dedi.

Ünal, konuşmasının sonunda, "Bugün sünnet merasimi gerçekleşen tüm çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğunu paylaşıyorum. Rabbim hepsinin geleceğini aydınlık ve mutlu eylesin," diyerek sözlerini tamamladı.