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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, 2001 doğumlu oyun kurucu Ali Efe Barış’ kadrosuna kattı. MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, Pınar Karşıyaka altyapısında yetişen ve A takıma yükselme başarısı gösteren Ali Efe Barış’ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Yalova Basket’te ter döken 2001 doğumlu oyun kurucu, takımının Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynadı.

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