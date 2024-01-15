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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu ilçesinde Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, Vicdan-Necati Parıldar İlkokulu, Avşar Ortaokulu ve Çampınar İlkokulu öğrencilerine karne hediyesi gönderdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline girecek olan öğrencileri unutmadı.

Başkan Ergün, Turgutlu ilçesindeki Vicdan-Necati Parıldar İlkokulu, Avşar Ortaokulu, Çampınar İlkokulu, Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin tatil sevinçlerine ortak oldu.

Başkan Ergün’ün talimatlarıyla hazırlatılan ayakkabı, mont ve Atatürk baskılı tişörtten oluşan hediyeler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı tespit ekibi aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, öğrencilerle yakından ilgilendi. Verilen hediyelerle oldukça mutlu olan öğrenciler, kendilerini unutmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.