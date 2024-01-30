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TVF Kadınlar 2.Lig’inde mücadelesini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yarın saat 19.00’da Karşıyaka Medicalpoint’i evinde ağırlayacak. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen yeşil beyazlı ekip yoğun tempoda gerçekleştirdiği maçın hazırlıklarını tamamladı. MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 6. Grupta liderliğini haftalardır sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligin 21. haftasında Karşıyaka Medicalpoint takımını konuk edecek. Büyükşehir’in Sultanları, yarın günü saat 19.00’da Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde maça yoğun tempoda hazırlanan ekip fitness salonunda kuvvet çalışmalarına ağırlık verdi. İzmir temsilcisi ile 10.hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen ve maçtan 3-0 mağlup ayrılan yeşil beyazlı ekip bu kez kayıpsız galibiyetin peşinde. MORAL VE MOTİVASYON ÇOK İYİ SEVİYEDE Başantrenör Caner Doğançay, “Son maçımızda İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup ettik. Ligde son iki maçımız kaldı ve play-off’a kalmayı garantiledik. Bu maçta da önemli bir takım ile karşılaşacağız. Kızlarımızın moral ve motivasyonu çok iyi seviyede. Genç ve tecrübeli kadromuzla önümüzdeki maça odaklanmış durumdayız ve hedefimiz galibiyet. Çarşamba günü saat 19.00’da Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanacak olan Karşıyaka Medicalpoint maçına tüm voleybol severleri davet ediyoruz” dedi.