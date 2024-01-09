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Manisa'da Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı okullarda görevli öğretmenlere yönelik Zafer Kalkınma Ajansı işbirliği ile Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi verilmeye başlandı.MANİSA (İGFA) - Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Zafer Kalkınma Ajansı Proje Yönetim Birimi Uzmanları tarafından Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda 163 öğretmene Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi verilmeye başlandı.

Toplamda 163 öğretmenin katılacağı Proje Yazma ve Yürütme Eğitiminde, Öğrencilerin bilim, sanat ve teknolojiden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla okullarda projelerin yapılmasına katkı sağlamak, öğretmen ve yöneticilerin mesleki becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Eğitim sonunda öğretmenlere katılım sertifikası verilecek.