Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Zeyrek, öğrencilerin yaşadıkları sorunları bildiğini belirterek, çözümü üzerine projeleri olduğunu söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar’a makamında iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin, Prof. Dr. Kadir Ay ile Prof. Dr. Oktay Üçer de bulundu. Rektör Kibar, üniversiteyi ziyaret eden Başkan Zeyrek’e teşekkürlerini iletirken, Başkan Zeyrek de iki kurum arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ziyarette öğrencilerin sorunlarına değinen Başkan Zeyrek, sorunların çözümüne yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Kendisinin de öğrencilik döneminde yurtta kaldığını belirten Başkan Zeyrek, “Ücretsiz ring hizmetini konuşuyorduk. Başta Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni düşünmemiştik. Daha sonra oradan da çok fazla talep gelince onu da ilave ettik. Umarım bu yoğun sınav sürecinde bir nebzede olsa katkımız, faydamız olmuştur. Bu dönem böyle geçti. Bir sonraki dönemde daha da çok katkılarımız olacak öğrencilerimize. Bizim iki tane tırımız var, bu tırlardan bir tanesini üniversitemizin dışında veya içinde, sizin de uygun görebileceğiniz bir yerde konumlandırabiliriz. Öğrencilerimize öncelikle ücretsiz bir şekilde günaydın çorbası vereceğiz. Öğrenci lokantası oluşturacağız, çok cüzi bir miktarla sıcak yemek verme imkânımız var. Yurtlarımızda siz de uygun görürseniz çamaşır kafe kuracağız. Öğrencilerimiz oralarda ücretsiz bir şekilde çamaşırlarını yıkayabilecekler. Belki ütü yeri koyup kendi ütülerini yapabilecekler. Yurtta kalmış biri olarak çektikleri sıkıntıları biliyorum, o yüzden seslerini duyurmak gerekiyor” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Rektör Kibar, “Bizim için de öğrencilerimizin Manisa’ya geldiğindeki imkanları son derece kıymetli. Çünkü öğrencilerin üniversite zamanları, hayatlarında güzel anı biriktirebilecekleri en kıymetli zamanlardan biri. Bu yüzden çok önemli. Biz de Manisa olarak öğrencilere ne kadar sahip çıkabilirsek, ne kadar güzel imkanlar sunabilirsek, o kadar güzel olacak. Onların hayatında daha farklı bir iz bırakacak. Bizler Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak onlara verdiğimiz eğitimden eminiz çok şükür” dedi.