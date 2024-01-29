Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen prestij cadde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kumludere Caddesi’nin prestij caddeye dönüştürülmesi için yürütülen proje, yaklaşık 70 kişilik ekibin yoğun ve hummalı çalışmalarıyla tüm hızıyla sürüyor. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaptığı yatırımlara planlanan program dahilinde devam ediyor. Yoğun olarak kullanılan caddelere prestij kazandırmak amacıyla yaptığı yenileme çalışmaları da il genelinde devam ediyor. Şehir merkezindeki Kumludere Caddesi üzerinde devam eden prestij cadde çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuçcuoğlu ve ilgili mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu inceleme sırasında, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için çok sayıdaki personel ve iş makineleri Kumludere Caddesi’nde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

“70 KİŞİLİK EKİP VE İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR” Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, yapılan çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi. Topkaya, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Şehrimizin tarihi noktalarından biri olan Kumludere Caddesi’ndeki çalışmalarımızda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla öncelikle MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmasına başlanmıştı. Devamında da prestij cadde çalışmalarına başladık. Şuan burada 5 ekskavatör, 5 kamyon, 5 farklı ekipten oluşan yaklaşık 70 kişilik personel ile hem Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hem de Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Burada amacımız en kısa sürede kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamlamaktır. Sonrasında da aydınlatma çalışmalarımız olacak. Mevlevihane ve Ağlayan Kaya arasında yaptığımız yolun devamı niteliğinde olan bu yolu Kırmızıköprü’ye kadar bir an önce tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Manisalı hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. MAHALLE MUHTARLARI TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ Çalışmaları takip eden Dere Mahallesi Muhtarı Gökhan Ulutekin, Mutlu Mahallesi Muhtarı İsmail Barmaksız, Topçu Asım Mahallesi Muhtarı Mustafa Kutay ve Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz, yapılan prestij cadde çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ileten Mahalle Muhtarı Suna Marangoz, “Tunca mahallemizde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, birçok çalışmaya imza attı ama en önemlisi en güzeli tarihin kültürün var olduğu Kumludere Caddesi’nin prestij cadde çalışmasıydı. Hakikaten Manisa’mızın vitrini olan tarihi kültürel tabiatı bir arada bulunduran Kumludere Caddesi’nde böyle bir çalışmanın olması hem bizler için mutluluk verici hem de Manisa ve turizm açısından mutluluk verici. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sonsuz teşekkür ediyoruz. Bunlara ek olarak Tunca Mahallesi’nde kanalizasyon, yağmur suyu olmak üzere altyapı çalışmaları devam ediyor, daha önce değişmemiş olan su hatları değişiyor. Prestij Caddesi’nde de cazibeli su dediğimiz camilerimizden ve sokak çeşmelerimizden akan suyumuzu bütün Manisa’ya kavuşturdu. Çaybaşı su deposundan Manisa’ya verilen su isale hattı yenilendi. Öncelikle altyapıyı hallederek sonrasında prestij cadde çalışmasına döndük. Çok güzel bir çalışma oluyor sonrasında Manisa’yı ışıl ışıl göreceğiz” dedi.