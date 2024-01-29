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Manisa Büyükşehir Belediyesi, tercihli otobüs yollarının bakımlarının yapılmasıyla başlanan asfalt çalışmalarına Cemil Çöllü Kavşağı’nda gerçekleştirilen asfalt düzenlemesiyle devam etti. Şehir ulaşımının kilit noktalarından biri konumundaki söz konusu kavşak, ekiplerin yoğun hafta sonu mesaisinin akabinde haftanın ilk günü vatandaşların hizmetine açıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, il genelindeki yollarda vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde yolculuk yapabilmesini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Büyükşehir ekipleri tercihli otobüs yollarında gerçekleştirilen asfalt bakım ve onarım çalışmalarına Cemil Çöllü Kavşağı’ndaki asfaltın yenilemesiyle devam etti. Çalışmalar kapsamında yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle yollardaki asfaltın zarar gören kısımlarının onarımı yapıldı. Asfaltın yenilenmesiyle birlikte yollar modern bir görünüm kazanırken şehir trafiği daha güvenli hale geldi. Aynı zamanda, Manisa Büyükşehir Belediyesi kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını göz önünde bulundurarak şehir içi yollardaki asfaltlarda araç yoğunluğundan kaynaklı zarar gören noktalara da lokal düzenlemeler yaparak vatandaşların kullanımına sundu.

“ÇALIŞMALARIMIZA İL GENELİNDE DEVAM EDECEĞİZ” Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu Cemil Çöllü Kavşağı’nda tamamlanan asfalt düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda kamu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak ilimiz genelindeki yolların vatandaşlarımıza daha güvenli bir şekilde hizmet vermesi için yaptığımız çalışmaları gayretli bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ingolstadt Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ni birbirine bağlayan Cemil Çöllü Kavşağı’nda yaptığımız asfalt düzenleme çalışmasını trafik yoğunluğunun en az olduğu pazar gününe planladık. 2 finişer, 10 tır, 3 silindir, 1 temizlik aracı ve 18 personelimizle devam ettiğimiz asfaltlama çalışmasını bir günde tamamlayıp, hafta içi yoğun bir şekilde devam eden trafik akışını aksatmadan vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Şehir içi ulaşımın kilit noktalarından birini oluşturan Cemil Çöllü Kavşağı’na 500 ton asfaltı çift kat olacak şekilde serip düzenlemesini yaparak trafikte seyahat eden vatandaşlarımız için daha güvenli hale getirdik. Ulaşımın daha sağlıklı devamı için planladığımız çalışmalarımıza il genelinde devam edeceğiz.”