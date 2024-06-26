Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte toplu taşımada klima denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerin periyodik olarak farklı duraklarda, farklı saatlerde devam edeceğini belirten Trafik Zabıta Komiseri Fehmi Erdoğan, "Vatandaşlarımız, toplu taşımayla ilgili taleplerini, ulaşımda yaşadıkları sorunları, 444 51 54 numaralı hatta ilettiği taktirde, ekiplerimiz ilgili talebe hızla yanıt verecektir" ifadelerinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Vatandaşların konforlu ve sağlıklı ulaşım yapabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi yaptı. Klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol eden ekipler; aracında klimasını açmayan, kliması arızalı olan ve kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemleri uyguladı. Denetimlerin il genelinde periyodik olarak devam edeceğini ifade eden Trafik Zabıta Komiseri Fehmi Erdoğan, "Toplu taşıma kooperatiflerine, araçlarında klima açımıyla ilgili kurumumuzca yazılı bildirim yapılmıştır. Düzenli olarak bu konuda denetim de yapılmaktadır. Şehrimizde sıcaklığın ortalamanın üzerinde olması, seyir halinde vatandaşlarımızın camları açması, otobüs duraklarının yakın olması, iniş biniş sırasında oluşan sirkülasyon nedeniyle araçlar istenen serinliğe ulaşmamaktadır. Bunun yanı sıra, klima arıza olan ve klimalarını çalıştırmayan araçlarla ilgili de kurumumuzca cezai işlem uygulanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Manisalı vatandaşların talep ve görüşlerini önemsediklerini de belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımız, toplu taşımayla ilgili taleplerini, ulaşımda yaşadıkları sorunları, 444 51 54 numaralı hatta ilettiği takdirde, ekiplerimiz ilgili talebe hızla yanıt verecektir" dedi.

MEMNUNİYETİNİ PAYLAŞTI Yapılan denetim nedeniyle memnuniyetini paylaşan vatandaşlar, hizmetleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e de teşekkür etti.