Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi Dalaman Çayına serinlemek için giren 16 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Salih’in cansız bedenine ulaştı.

MUĞLA (İGFA) - 23 Haziran Pazar günü ailesi ile Dalaman Çayı’na giden Muhammed Salih ve arkadaşı suya girdi. Muhammed Salih akıntıya kapılarak suda kayboldu. Arkadaşı kendi imkanları ile sudan çıktı. Muhammed Salih’in ailesi ekiplere haber verdi. Sahil Güvenlik, Jandarma ve Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Dalaman Çayı’nda arama kurtarma çalışmalarına başladı. 2 saatlik arama kurtarma çalışmalarından sonra Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi Dalaman Çayı’nda Muhammed Salih’in cansız bedenine ulaştı. Ekipler cesedi sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE SU ALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ UZMAN KİŞİLERDEN OLUŞUYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından su altında yaşanabilecek olaylara müdahale etmek amacıyla oluşturulan İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi kuruldu. Ekip, Muğla genelinde su altı arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor ve eğitimli üyeleri sayesinde etkin müdahaleler gerçekleştirerek vatandaşlara hizmet veriyor. Toplamda 14 kişiden oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi su altında gerçekleştirilen operasyonlar için özel olarak eğitim aldı. Ekip üyeleri, şnorkel ve palet kullanımı, fizik-fizyoloji, basınç-hacim ilişkileri, su altı çalışmaları (dalış eğitimi becerileri), dalış emniyeti ve güvenli dalış bölgesi seçimi, navigasyon, pusula kullanma, doğal navigasyon ve kerteriz alma, dalış hastalıkları ve ilkyardım, dalış planlaması, dalış organizasyonu ve derin dalış eğitimi konularında uzman.