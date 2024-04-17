Sahnelere yeni bir soluk, Türkçe Alternatif Rock'un yükselen yıldızı Zemin, merakla beklenen ilk teklisi "Kendime Gurbet Oldum" ile müzik dünyasına adım atıyor. 2010 yılından beri Türkçe Alternatif Rock, Funk ve Retro Rock tarzlarını başarıyla harmanlayarak dinleyicilerine benzersiz bir deneyim sunan Zemin, MGM Müzik etiketiyle çıkaracağı bu teklisiyle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.İSTANBUL (İGFA) - Zemin'in solisti Birkan Aydoğdu önderliğinde, grup üyeleri Atilla Kurultay (gitar), Berkant Taşkıran (solo gitar) ve Barış Yıldırım (davul) ile bir araya gelerek oluşturdukları ekip, müzik dünyasında kendilerine sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor. "Kendime Gurbet Oldum" adlı eser, Barış Yıldırım'ın sözleriyle, Birkan Aydoğdu ve Semih Yanyalı'nın müziğiyle birleşerek dinleyicilere duygusal ve etkileyici bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Projenin arkasındaki isimler arasında Birkan Aydoğdu, Berkant Taşkıran ve Atilla Kurultay gibi deneyimli sanatçılar bulunuyor. Koordinasyonun Birkan Aydoğdu tarafından sağlandığı projede vokal kayıtları Kurtuluş Çengel tarafından Frankfurt Stüdyoları'nda gerçekleştirilmiş. Prodüktörlüğü ise Semih Yanyalı üstlenmiş. Mix işlemleri Austin Audio Lab USA'de, mastering ise Dieter Pimiskern tarafından Dorian Gray Studios Almanya'da yapılmış.

Teklinin klibi ise Türk yönetmen Erkan Çamlılar tarafından çekilmiş. Oyuncu kadrosunda Olgun Telci, Hakan Kuyumcu, Nilda Ateş ve Handan Telci gibi isimler bulunuyor. Lokasyon seçimlerinde ise Hakan Kuyumcu'nun emeği geçmiş. Zemin, "Kendime Gurbet Oldum" ile Türkçe Alternatif Rock müziğinin sınırlarını zorlayacak ve dinleyicilere unutulmaz bir yolculuk sunacak gibi görünüyor. Yıllardır müzik sahnesinde kendilerine sağlam bir yer edinen bu ekip, yeni teklileriyle müzik tutkunlarının kalplerini fethetmeye hazırlanıyor. Müzikseverlerin heyecanla beklediği bu başlangıç, Zemin'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir.