Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve yönetimi ile buluştu: “Şehrimizin gelişmesi, daha güzel yarınlara ulaşması için herkesin katkısını bekliyoruz. Katılımcılığı çok önemsiyoruz. Farklı düşüncelere açığız. Bu anlamda iş dünyamızın, esnaf odalarımızın, üniversitelerimizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarını çok değerli buluyorum” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve yönetimi konuk etti. İş dünyasının şehir ekonomisine katkılarının önemli olduğuna dikkat çeken Alemdar, birlik beraberlik içerisinde Sakarya’ya en iyi şekilde hizmet sunacaklarını kaydetti. Etkin ve verimli bir yönetim anlayışı, sorumluluk bilinci ile hareket edeceklerini dile getiren Alemdar, ortak çalışma vurgusunda bulundu.

Ziyarette vatandaşlara hizmetin sınırı olmadığı, bu hizmet seferberliğinde şehrin menfaatini önceleyerek her bir kurum ve kuruluşla çalışmanın olumlu sonuçlar getireceğine dikkat çekildi.

İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

İş dünyasının Sakarya’nın gelişim, değişim ve dönüşümünden mutluluk duyacağını paylaşan MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, yeni dönem çalışmalarında Başkan Yusuf Alemdar’a başarılar dileyerek, “Biz iş insanları olarak şehrimizin gelişmesi büyümesinden yanayız, bu hususta üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazırız” dedi.

KATILIMCILIĞI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Alemdar, “Hep birlikte bu şehirde yaşıyoruz. Şehrimizin gelişmesi, daha güzel yarınlara ulaşması için herkesin katkısını bekliyoruz. Katılımcılığı çok önemsiyoruz. Farklı düşüncelere açığız. Bu anlamda iş dünyamızın, esnaf odalarımızın, üniversitelerimizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarını çok önemsiyorum. Yapıcı her eleştiri ve önerinin daha iyi işlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını biliyoruz. İstişare kültürüyle daha güzel bir Sakarya inşa edeceğimizi düşünüyoruz. Bugüne kadar desteğinizi hiç eksik etmediniz. İyi niyetiniz, samimiyetiniz için teşekkür ediyorum. Proje ve yatırımlarımızla, etkin, verimli, katılımcı belediyecilik anlayışıyla inşallah şehrimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız” diye konuştu.