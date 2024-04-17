Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle yayınladığı videoda Sakarya'nın en özel destinasyonlarını paylaşarak, “Sakarya denizi, gölü, nehri, longozu, yaylaları ve tarihiyle özel bir şehir. Sakarya'nın güzelliğini her platformda göstereceğiz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle bir video yayınladı.

Hazırlanan videoda şehrin çok zengin turizm dokusuna sahip olduğuna dikkat çeken Alemdar, Sakarya'nın bu alanda sahip olduğu en özel yanlarını dünyaya tanıtmak için her platformda çalışacaklarını ifade etti.

Sakarya'nın denizi, gölü, nehri, longozu, yaylaları ve tarihi zenginliğiyle özel bir şehir olduğuna vurgu yapan Alemdar, "Şehrimize turizmde yeni bir ivme kazandıracağız" vurgusu yaptı.

“SAKARYA ÖZEL BİR ŞEHİR”

Alemdar, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm alanında çok önemli atılımlar gerçekleştirdi. 2023 yılında ülkemize yaklaşık 60 milyon turist geldi. Turizm gelirimiz 56 milyar dolara ulaştı. 2028 hedefi ise 100 milyar dolar ve en önemlisi artık dünya genelinde turizm konusunda şehirlerin rekabetinden söz ediliyor. Sakarya ise denizi, gölü, nehri, longozu, yaylaları ve tarihi birikimi ile özel bir şehir.” dedi.

“GÜZELLİĞİ KORUYACAK, TARİH MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Şehrin doğal güzelliğini koruyarak tarihi mirasına sahip çıkacaklarını belirten Alemdar şöyle dedi: "Bu nedenle şehrimizin turizm pastasından daha yüksek pay elde etmesi için şehrimizin turizm potansiyelini en doğru şekilde yöneteceğiz. Turizmde şehrimize yeni bir ivme kazandıracağız. Doğal güzelliklerimizi koruyacak, tarihi mirasımıza sahip çıkacağız. Yeni deneyim alanları oluşturacağız. Şehir ekonomisine katkı sunacağız.”

Sakarya, 81 il arasında yeşili, doğal kaynakları ve turizm imkanlarıyla bu alanda ön plandaki şehirler arasında yer alıyor.