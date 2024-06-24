Marmaris’te Okul öncesi çocuklara eğitim veren Amazon Çocuk Evi 2023 - 2024 Dönemi Mezuniyet töreni minik Amazonlar’ın; muhteşem tiyatro, dans ve ritm gösterileriyle akranlarına örnek olacak, büyük sanatçılarında gıpta edeceği güzellikte sunumlarıyla, akıllarda yerini aldı.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen Mezuniyet Töreninde Öğretmen Çiğdem Madan’ın eğitim verdiği Kuş Cenneti Sınıfı öğrencileri; Asya Çakır, Asil Şükrü Yabanlı, Zeynep Kebire Yıldız, Melike Eylül Uysal, Melisa Kaya, Mila Ruby Demir, Melissa Güvener, Kemal Ege Kulaber, Yusuf Ali Karakız, Irmak Yücel, Artem Nazerenko, Hilal Defne ve Semanur Yerdeşen ilköğretim öncesi yaşadıkları ilk mezuniyet sevincini, büyük bir coşkuyla, kep fırlatarak yaşadılar.

Çocukların anne babalarının yanı sıra nine ve dedelerinin de büyük ilgi gösterdiği tören sonrası AjansCANKA’ya açıklama yapan Amazon Marmaris Kurucu Müdürü Ebru Soyumer; okul öncesi eğitimin bir aile ortamının devamı olduğuna dikkat çekerek; “Altı yaş grubu çocuklarımızı; okulumuzdan uğurlamanın hüznünü yaşasakta, diğer yaş grupları ile önünüzde ki sene yeniden bir arada olmanın sevinciyle, bir yılı dolu dolu geride bıraktık. Bütün bir yılın yorgunluğunu, öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz ile atmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizden ayrılıp mezun olan altı yaş çocuklarımıza gerçek hayata kişisel başlangıçları olacak öğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz.” dedi.