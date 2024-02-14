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MASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde gündemi meşgul eden ve Türkiye’de suyu en pahalı kullanan ilin Manisa Büyükşehir Belediyesi olduğuna yönelik haberlerin gerçekdışı olduğunu verilerle açıkladı. Su faturalarında bulunan bakım bedelleri ve diğer ücret kalemlerinin değerlendirmeye alınmadan yapılan açıklamaların ve haberlerin vatandaşlar üzerinde yanlış algı oluşmasına neden olduğu ifade edilerek, diğer ücret kalemlerinin tamamı eklendiğinde MASKİ’nin, su fiyatlarında Şubat ayı itibariyle 30 Büyükşehir içerisinde 15. sırada yer aldığı vurgulandı.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), son günlerde kamuoyunu meşgul eden su fiyatları ile ilgili eksik veri ile yapılan yanıltıcı söylemler ve haberlere karşı açıklama yaptı. MASKİ’den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

KIYASLAMANIN TÜM BEDELLER DİKKATE ALINARAK YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

“MASKİ Genel Müdürlüğümüz, son günlerde kamuoyunu meşgul eden 30 Büyükşehir Belediyesi arasında en yüksek su fiyatı olan Büyükşehir Belediyesi olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. Bazı siyasi parti temsilcilerinin yaptığı açıklamalar ve basın yayın organlarında yer alan haberlerde eksik veriler kullanılarak sadece su ve atıksu bedelleri dikkate alınmıştır. Ancak su faturalarına bu iki bedel ile birlikte bakım bedelleri, ÇTV, çöp toplama ve bertaraf bedelleri, KDV ile diğer ücret kalemleri de yer almaktadır. Bu bedeller hesaba katılarak 1 metreküplük suyun maliyetine göre 30 Büyükşehir’in 2024 yılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Şubat ayı su fatura bedelleri karşılaştırmasında Manisa, 15. sırada yer almaktadır. Yapılan değerlendirme en yüksek ücret tarifesinin olduğu 1. Gruba göre yapılmıştır. Diğer gruplar baz alındığında ise Manisa, çok daha alt sıralardadır. Vatandaşlarımız, su faturalarında sadece su ve atıksu bedellerini değil tüm bedellerin ödemesini yapmaktadır. O nedenle kıyaslamanın tüm bedeller dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.”

FATURALARA SADECE SU VE ATIK SU DEĞİL TÜM BEDELLER YANSIR

Su faturaları sadece su ve atıksu fiyatlarından oluşmamaktadır. Bu kapsamda su faturalarından MASKİ’nin 1 Aralık 2020 tarihinde almaktan vazgeçtiği hat bakım ve işletim bedeli ile birlikte diğer ücret kalemlerinin eklenmeden eksik verilerin kamuoyuna yansıtılması doğru değildir. Faturalara yansıtılan tüm bedellerin dikkate alınarak kıyaslama yapılması yerine sadece iki ücret kalemini kıyaslamaya alıp diğer bedeller sanki vatandaştan alınmıyormuş gibi gösterilmesi ne kadar doğru bir yöntemdir?

İşte faturaya yansıyan tüm bedeller ile 1 metreküplük su fiyatları

1-) İzmir İZSU: 122,85 TL,

2-) Aydın ASKİ: 86,83 TL,

3-) Muğla MUSKİ: 78,07 TL,

4-) Trabzon TİSKİ: 62,63 TL,

5-) Balıkesir BASKİ: 53,57 TL

6-) Sakarya SASKİ: 49,58 TL

7-) Mersin MESKİ: 49,01 TL

8-) Ordu OSKİ: 48,55 TL,

9-) Kocaeli İSU: 48,24 TL,

10-) Tekirdağ TESKİ: 43,40 TL,

11-) Adana ASKİ: 42,21 TL,

12-) Gaziantep GASKİ: 41,43 TL,

13-) Bursa BUSKİ: 39,40 TL,

14-) Erzurum ESKİ: 38,86 TL,

15-) Manisa MASKİ: 36,22 TL,