Germencik’te esnaflık yapan Deniz Çobanoğlu, Süleyman Özbaş ve Sedat Akkaya, Germencik Belediyesi’ne çim biçme makinesi hediye etti. Esnafa teşekkür eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, “İlçemiz esnaflarından Sn. Deniz Çobanoğlu, Sn. Süleyman Özbaş ve Sn. Sedat Akkaya’ya belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hediye ettikleri çim biçme makineleri için şahsım ve Germencik halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimiz Germencik’in birer evladıyız bilinciyle sergiledikleri bu manevi yaklaşım hediyelerin önem ve değerini katbekat arttırıyor.” ifadelerini kullandı.